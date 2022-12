Tondela confirma tendência e empata a um golo em casa do Feirense

Com este resultado, o Tondela soma o 10.º empate no segundo escalão, mais do que qualquer outra equipa na competição

O Feirense empatou 1-1 na receção ao Tondela, na 14.ª jornada da II Liga SABSEG, resultado que permite aos caseiros atingir os 20 pontos no campeonato, mais um do que os tondelenses.

O encontro foi marcado por um maior domínio dos visitantes, que chegaram à liderança no marcador por Arcanjo (64), mas o conjunto de Santa Maria da Feira acabou por conseguir resgatar o empate através de Sidney Lima (80).

Com este resultado, o Tondela soma o 10.º empate no segundo escalão, mais do que qualquer outra equipa na competição e ascende de forma provisória ao 10.º lugar, ao passo que o Feirense ocupa a sétima posição, enquanto aguarda também pelos resultados dos adversários diretos.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Feirense - Tondela: 1-1

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Arcanjo, aos 64 minutos.

1-1, Sidney Lima, aos 80.

- Feirense: Arthur Augusto, Sidney Lima, João Pinto, Cláudio Silva (João Paulo, 59), Teles, Oche (João Tavares, 70), Washington (Fábio Espinho, 70), Tiago Dias, André Rodrigues (João Oliveira, 76), João Paredes (Jorge Teixeira, 76) e Jardel.

(Suplentes: Rogério, Igor, Fábio Espinho, Lucas Santos, João Paulo, João Tavares, João Oliveira e Jorge Teixeira).

Treinador: Rui Ferreira.

- Tondela: Babacar Niasse, Jota Gonçalves, Marcelo Alves, Manuel Hernando (Matías Lacava, 82), Tiago Almeida, Pedro Augusto, Ricardo Alves, Khacef, Arcanjo (Rafael Barbosa, 77), Rúben Fonseca (Daniel dos Anjos, 72) e Bebeto.

(Suplentes: Jaan Tear, Alcobia, Daniel dos Anjos, Rafael Barbosa, Dário Miranda, Matías Lacava e Simão Duarte).

Treinador: Tozé Marreco.

Árbitro: João Afonso (AF Bragança).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rúben Fonseca (69) e Jota Gonçalves (73).