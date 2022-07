Tondela acaba teste com goleada já a pensar no FC Porto

Triunfo por 4-1 frente ao V. Guimarães B.

O Tondela, que em 30 de julho disputa a Supertaça com o FC Porto, goleou a equipa B do Vitória de Guimarães, da Liga 3, por 4-1, em jogo particular disputado em Santa Comba Dão.

De acordo com a informação divulgada no site oficial dos beirões, Daniel dos Anjos, Ruben Fonseca e Tiago Almeida, este último com um bis, marcaram os tentos da formação orientada por Tozé Marreco.

A formação tondelense, que foi relegada à II Liga, vai prosseguir a preparação para a nova temporada com novo particular, no sábado, diante do Santa Clara.