Tomás Domingos prossegue a carreira no Marítimo

Redação com Lusa

Tomás Domingos assina pelo Marítimo por duas temporadas.

O defesa direito Tomás Domingos é reforço do Marítimo para as próximas duas épocas, anunciou esta terça-feira o clube que desceu esta época à II Liga.

"Tomás Domingos é jogador do Marítimo. O lateral direito assinou por dois anos e já está a trabalhar em Rio Maior", referiram os leões do Almirante Reis no seu sítio oficial, dando conta que o defesa já integrou o estágio que iniciou em 9 de julho e termina a 15.

O atleta fez grande parte da formação na AD Oeiras, contando com duas temporadas ao serviço da equipa de sub-23 do Benfica, entre 2018 e 2020.

Antes de ingressar no emblema madeirense, o defesa, de 24 anos, representou o Mafra, da II Liga, nas campanhas de 2020/2021 e 2021/2022, tendo disputado um total de 57 jogos oficias e apontado um golo.

No início da temporada 2022/23, o lateral direito assinou pelo Santa Clara, mas, segundo o comunicado dos verde rubros, "um infortúnio pessoal impediu o seu contributo. Agora, na Madeira, Tomás Domingos procura recuperar a felicidade e proporcionar alegrias aos maritimistas".

O Marítimo já garantiu a contratação de seis reforços nesta janela de transferências, nomeadamente, o guarda-redes Samú Silva, os defesas Igor Julião e Tomás Domingos e os avançados Lucas Silva, Higor Platiny e Francis Cann.

Em sentido inverso, deixaram o plantel, em final de contrato, Stefano Beltrame, Cláudio Winck, Paulinho e João Afonso e, por final de empréstimo, Rafael Brito, Félix Correia, Geny Catamo, Brayan Riascos, Léo Pereira e Chucho Ramírez, estando ainda no mercado Makaridze, Pablo Moreno, Lucho Vega e Gonçalo Cardoso, que não entram nas contas de Tulipa.