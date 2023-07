Tomás Domingos promete "trabalho e consistência"

Futebolista mostrou-se feliz pelo apoio que tem sido demonstrado pelos adeptos e promete devolver o carinho com vitórias

O lateral-direito Tomás Domingos, reforço do Marítimo, prometeu aos adeptos verde-rubros que a equipa vai devolver o apreço e apoio que tem sentido nestes primeiros dias no clube. "Os adeptos têm sido incríveis. Vamos retribuir com vitórias", garantiu.

Tomás Domingos, falou à margem do estágio que está a ser realizado em Rio, sendo que chega ao Marítimo depois de ter estado um ano sem jogar, após um acidente de viação que o impediu de dar o seu contributo no Santa Clara. Recuperado e focado, garante que é "um jogador de muito trabalho e consistência" e forte nos "duelos" e que gosta ainda de fazer "assistências".

Tomás Domingos agradeceu ainda a confiança depositada pelo Marítimo. "Estou muito contente por representar este clube, é uma honra, e quero agradecer esta oportunidade", para sublinhar que a "II Liga é muito competitiva", mas "a equipa vai dar tudo para atingir o principal objetivo".