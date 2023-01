"Toda a gente me pergunta se sou parecido com o Marega. Faz-me trabalhar muito"

Maiga com a camisola do Trofense

Issoufi Maiga leva três golos e uma assistência na primeira época em Portugal e inspira-se no trajeto do compatriota.

Ser compatriota de Moussa Marega é tudo menos um problema para Issoufi Maiga, um das surpresas mais agradáveis do ataque do Trofense. Mal chegou a Portugal, o extremo maliano depressa percebeu que seria alvo de comparações com o ex-jogador do FC Porto e nunca se sentiu constrangido. "O Marega é um exemplo, uma referência. É um jogador que fez uma carreira excelente em Portugal. Inspira sempre os jogadores do meu país. Tem grande capacidade física, é inteligente na motivação e faz muitos golos. Gostaria muito de ter o sucesso que ele teve em Portugal. Toda a gente me pergunta se sou parecido com o Marega e, sinceramente, isso só me dá motivação. Faz-me trabalhar muito", conta a O JOGO, dizendo-se "um jogador diferente". "O Marega é um goleador, eu tenho mais técnica. Sou um desequilibrador, faço assistências. Tento sempre melhorar e, naturalmente, evoluir em termos ofensivos, marcando mais golos. Quero chegar o mais longe possível", garante.

Em 13 jogos, Maiga soma três golos e uma assistência, mas não quer ficar por aí. "Estou muito contente por jogar em Portugal. Esta é a minha primeira experiência na Europa e tenho aprendido muito. O meu objetivo é continuar a evoluir para alcançar a I Liga. Para isso, tenho que continuar a fazer golos e assistências. Quero muito fazer uma boa época", refere, certo de que o Trofense tem capacidade para descolar da zona perigosa da classificação.

O penúltimo lugar provoca calafrios, mas o recente empate com o Estrela da Amadora e a vitória sobre o Covilhã insuflaram confiança no grupo. "A situação atual não é fácil. Só penso em ajudar a equipa, todos pensam e trabalham afincadamente para garantir a permanência na II Liga. Ainda vamos a meio do campeonato e muita coisa pode acontecer. Estamos unidos e acreditamos que podemos fazer muitos pontos", estima Maiga.