"Título? Moreirense é melhor que o Estrela da Amadora e pode ganhar"

Artur Jorge, ex-central dos cónegos, está a torcer pela subida e pelo título, feito que pode acontecer amanhã na visita ao Estrela da Amadora. O defesa, indiscutível no Al Bataeh, dos Emirados Árabes Unidos, destaca a qualidade do plantel liderado por Paulo Alves, treinador que ontem foi distinguido com o prémio de melhor de abril.

Longe de Portugal mas sempre atento ao futebol nacional, Artur Jorge está ansioso por ver o Moreirense, clube que representou na época passada, no escalão principal. O central português tem acompanhado a par e passo a campanha da equipa minhota e acredita firmemente que subida e título devem ficar decididos já amanhã.

"O Moreirense está a fazer um excelente campeonato, era difícil fazer melhor numa liga tão competitiva como esta. É uma equipa muito bem orientada, bem preparada, e possui um bom plantel, onde toda a gente tem rodado e tem dado uma resposta positiva", sustentou. Embora a crença na subida e no título já nesta visita à Reboleira seja grande "a tarefa não vai ser fácil", avisa, porque o jogo disputa-se "em casa de uma equipa que está em lugar de subida e vai causar muitas dificuldades". No entanto, "o Moreirense é melhor e pode ganhar", atira Artur, recusando falar da época passada, a da queda na II Liga, que considera uma página virada: "Importante é destacar a época fantástica que o Moreirense está a fazer. Fiquei a torcer muito pelo regresso do clube à I Liga e eles vão conseguir. As pessoas merecem, pois são gente de bem, séria e cumpridora."

Quanto à capacidade deste plantel para a I Liga, o central refere que "cabe à estrutura, nomeadamente ao presidente, fazer uma avaliação, porque estas questões são subjetivas e, como habitualmente acontece, acredito nalguns reajustes", não tendo dúvidas que o clube "está bem estruturado e vai fazer um campeonato tranquilo na I Liga".

Titular indiscutível no Al Bataeh, dos EAU, o filho do treinador do Braga está "a gostar da experiência" e a época está a correr-lhe "muito bem".