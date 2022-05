Título, subida e permanência em destaque: os horários da última jornada da Liga SABSEG

A Liga Portugal anunciou esta segunda-feira o calendário completo da 34.ª jornada da Liga SABSEG

Domingo, 15 de maio, de todas as decisões da Liga SABSEG. Logo pela manhã, a partir das 11h00, as atenções estarão concentradas na decisão do título, com o Rio Ave a receber o Chaves, em Vila do Conde, enquanto o Casa Pia desloca-se, à mesma hora, ao estádio do Leixões, em Matosinhos.

Mais tarde, às 15h30, decide-se igualmente quem desce à Liga 3 e quem jogará o playoff de manutenção. O Varzim recebe o Mafra enquanto o Covilhã mede forças, no Estádio José Gomes, frente ao Estrela Amadora.

Sexta-feira, 13 de maio

FC Porto B - SL Benfica B, 15H30 - Porto Canal

Ac. Viseu - Penafiel, 18H00 - Sport TV

Sábado, 14 de maio

A. Académica - SC Farense, 11H00 - Sport TV

Vilafranquense - CD Trofense, 15H30 - Streaming

Domingo, 15 de maio

Rio Ave FC - GD Chaves, 11H00 - Sport TV

Leixões SC - Casa Pia AC, 11H00 - Sport TV

CD Feirense - CD Nacional, 15H00 - Canal 11

Varzim SC - CD Mafra, 15H30 - Sport TV

Estrela Amadora - SC Covilhã, 15H30 - Sport TV