Tiro de Vítor Gomes dá o triunfo ao Rio Ave na receção ao Nacional

Redação com Lusa

O Rio Ave venceu este domingo o Nacional, por 1-0, em jogo da 12.ª jornada da Liga SABSEG, decidido com uma bomba do vila-condense Vítor Gomes, já no segundo tempo.

O médio dos nortenhos fez o tento que desequilibrou a partida aos 63 minutos, quebrando um ascendente dos madeirenses até então, que, sobretudo no primeiro tempo, foram mais dominadores.

Com este triunfo, o Rio Ave ascende, à condição, ao terceiro lugar na II Liga, agora com 24 pontos, enquanto que o Nacional, que sofreu a primeira derrota no campeonato desde que o técnico Rui Borges assumiu a equipa, desce para 10.º, com 16.

Os insulares até mostraram mais argumentos no primeiro tempo e, logo aos cinco minutos, num remate à barra de Róchez, na sequência de um canto, deixaram a ameaça inaugural, perante um Rio Ave que sentia dificuldades para assentar o seu futebol.

Os vila-condenses não conseguiam encontrar brechas na coesa defensiva do adversário, que, com uma linha de cinco elementos mais recuados, ia sendo o pilar da consistência madeirense.

Desta forma, não surpreendeu que a primeira situação de perigo criada pelo Rio Ave só surgisse depois de meia-hora, num remate de longe de Guga, para defesa de António Filipe.

Indiferente a essa tentativa de reação dos nortenhos, o Nacional continuava a mostrar-se mais perigoso, sobretudo em contra-ataque, e ainda antes do intervalo voltou a rondar o golo, num desvio de Róchez, por cima, e num tiro de Marco Matias, que o guardião local Jhonatan susteve, mantendo o nulo até ao descanso.

Na etapa complementar, o Rio Ave melhorou, sobretudo com a entrada de Pedro Mendes como segundo ponta de lança, dando mais combatividade à equipa entre os centrais contrários.

E foi precisamente numa dessas investidas em que esteve envolvido o avançado cedido pelo Sporting que nasceu o golo inaugural dos vila-condenses, com o defesa dos insulares Rui Correia a afastar mal a bola, sobrando para Vítor Gomes, que, com um remate fortíssimo, de primeira, fez o 1-0, aos 63 minutos.

Logo depois, e numa altura em que o Nacional se estava a adaptar à desvantagem, Aziz esteve perto de fazer o segundo golo do Rio Ave, mas tal não beliscou a resposta dos madeirenses, que, mesmo só mexendo na equipa aos 85 minutos, ainda ameaçaram o resgatar do empate, em cabeceamentos de Júlio César e Róchez, mas sem pontaria para alterar o 1-0 final.

Jogo no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde.

Rio Ave - Nacional, 1-0

Ao intervalo: 0-0

Marcador:

1-0, Vítor Gomes, 63 minutos.

Equipas:

- Rio Ave: Jhonatan, Sylla, Hugo Gomes, Aderllan Santos, Pedro Amaral, Vítor Gomes (Rúben Gonçalves, 70), Guga, Joca (Fábio Ronaldo, 86), Zé Manuel (Pedro Mendes, 60), Aziz e Gabrielzinho (Ângelo, 86).

(Suplentes: Leo Vieira, Ângelo Menezes, Pedro Mendes, João Graça, Rúben Gonçalves, Sávio, Renato Pantalon, Fábio Ronaldo e Anderson).

Treinador: Luís Freire.

- Nacional: António Filipe, Rúben Freitas, Rui Correia, Danilovic, Júlio César, Witi (Bosic, 90+5) Francisco Ramos (Boubacar Konté, 90+1), Vítor Gonçalves (Dudu, 84), Marco Matias, Róchez e João Camacho ((Alhasan, 90+1).

(Suplentes: Vagner, Rafael Vieira, Alhassan, Chaby, Boubacar Konté, Suliman, Bosic, Jota e Dudu).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Guga (11), Vítor Gomes (21), Aderllan Santos (35), João Camacho (38), Zé Manuel (49), Danilovic (90+2) e Rúben Freitas (90+5).

Assistência: Cerca de 1000 espectadores.