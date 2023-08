Tiago Margarido, treinador do Nacional: "Quando o passo é firme ninguém treme"

Espera um Torreense difícil a jogar nas transições rápidas.

Após a derrota por 2-1 no dérbi frente ao Marítimo, o treinador do Nacional não se mostrou preocupado com esse resultado, apontando um caminho claro. "Sabemos bem o processo que estamos a seguir. Tal como já disse anteriormente, quando o passo é firme ninguém treme. Nós sabemos bem o que estamos a construir. Sabemos bem a performance no último jogo e estamos a continuar a construção da nossa equipa para ir calibrando o nosso modelo de jogo e inserindo os jogadores que chegam que também é importante. A cada dia que passa estamos mais fortes", defendeu.

Do Torreense, que considerou candidato à promoção à I Liga, disse esperar um adversário que vai dar a bola ao Nacional. "Será um jogo muito difícil. O Torreense é uma equipa montada para a subida de divisão. Tem um orçamento altíssimo para a realidade onde vai competir, obviamente será um jogo super difícil. Tem uma equipa técnica com provas dadas nesta liga, super competente. Portanto, antevemos muitas dificuldades. Como disse, estamos num processo de crescimento e acredito que estaremos à altura do desafio", destacou.

Sem os laterais do último jogo, que foram ambos expulsos, o técnico do Nacional está obrigado a mexidas no onze. "Os dois laterais estão indisponíveis. Vamos fazer as alterações necessárias. Mas acredito que os colegas que vão substituir João Aurélio e André Sousa, vão estar à altura do desafio".

Margarido promete um Nacional com posse em casa do Torreense, jogo marcado para segunda-feira, às 18h45. "O Nacional quer ter bola, a não ter medo de ter bola, a querer construir o seu jogo desde trás e querer dominar o jogo através da posse. Sabemos que o nosso adversário dá a bola ao adversário, explora as transições. Estamos preparados para esse momento. Vamos ter bola nos espaços definidos e estaremos equilibrados nas transições do adversário. Sem bola seremos solidários, unidos e lutamos por implementar os nossos princípios".