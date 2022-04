Avançado Tiago Madeira assina contrato profissional com o Farense

Jovem avançado de 20 anos competiu na Liga Revelação.

O Farense chegou acordo com Tiago Madeira para a assinatura de um contrato profissional. O jovem de 20 anos iniciou a carreira de futebolista nos juvenis do Vasco da Gama de Sines e chegou aos "Leões de Faro" em 2019 para os juniores, vindo do União de Santiago.

Nos juniores, Tiago Madeira, em 22 jogos realizados, marcou 25 golos e fez 11 assistências. Este ano o avançado competiu já na Liga Revelação, tendo realizado 24 jogos, com três golos e quatro assistências.

Tiago Madeira fica ligado ao Farense nas próximas três temporadas.