Tiago Lenho deixa cargo de diretor executivo da SAD do Marítimo

Redação com Lusa

Dirigente deixa o posto na SAD madeirense ao fim de dez meses.

O Marítimo oficializou esta segunda-feira a saída de Tiago Lenho, após 10 meses a exercer o cargo de diretor executivo da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do emblema madeirense, que vai disputar a II Liga.

"A Marítimo da Madeira - Futebol, SAD oficializa a saída de Tiago Lenho, até hoje diretor executivo", adiantaram os verde rubros na nota publicada no seu site oficial.

O dirigente natural de Viana do Castelo chegou à Madeira após desempenhar a função de diretor desportivo no Gil Vicente, desde 2018.

Tiago Lenho assumiu a posição de diretor executivo, colmatando a vaga deixada pela direção da SAD presidida por João Luís, que apresentou demissão após anúncio da destituição da SAD por parte do presidente do clube, Rui Fontes, que assumiu os dois cargos.

O dirigente, que chegou ao emblema insular em 30 de setembro último, encontrando a formação insular na última posição da I Liga, sem qualquer ponto somado, deixa o emblema a menos de duas semanas do arranque da II Liga, competição que disputou pela última vez na temporada 1982/83, tendo ascendido ao patamar mais alto do futebol português duas épocas depois, no qual permaneceu por 38 anos consecutivos, desde 1985/86.

O Marítimo arranca na edição 2023/24 da II Liga em 12 de agosto, às 14h00, na visita ao conterrâneo Nacional, tendo já sido afastado da Taça da Liga, após derrota em casa do Vizela, por 2-1.