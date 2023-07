Tiago Lenho de saída do Marítimo

No final deste mês a ligação de Tiago Lenho com o clube termina, sendo que deverá rumar a norte para um clube da I Liga.

O diretor-desportivo do Marítimo, Tiago Lenho, está de saída do clube, confirmou há pouco a RTP-Madeira. O dirigente chegou ao Marítimo em setembro do ano passado após ter sido resgatado ao Gil Vicente, com o objetivo de reforçar a equipa em janeiro deste ano.

O JOGO sabe que o Tiago Lenho chegou a apresentar a demissão há um mês, mas o vice-presidente, Carlos Batista, segurou-o para que trabalhasse na constituição do atual plantel.

No final deste mês a ligação de Tiago Lenho com o clube termina, sendo que deverá rumar a norte para um clube da I Liga.