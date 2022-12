Tiago Ferreira reforça setor defensivo do Trofense

O central, de 29 anos, está de regresso ao futebol português, depois de várias aventuras pelo estrangeiro.

O Trofense, penúltimo classificado da II Liga, reforçou o setor defensivo com Tiago Ferreira.

O central, de 29 anos, estava a jogar nos albaneses do FK Kukësi e assinou até 2024 com o clube da Trofa. Com passagens pelo Infesta, Pasteleira, Boavista, Padroense e FC Porto nos escalões de formação - chegou a atuar pelos bês dos dragões -, o futebolista fez quase todo o percurso como sénior fora do país.

O atleta representou o Zulte Waregem, da Bélgica, o CS Universitatea Craiova, da Roménia, o MTK, da Hungria, e o Tractor Club, do Irão, vestindo ainda a camisola do União da Madeira entre 2015 e 2017.

Em 2011, na Colômbia, o defesa foi vice-campeão do mundo pela seleção sub-20 de Portugal, numa final onde a turma lusa, orientada por Ilídio Vale, perdeu por 3-2, após prolongamento, com o Brasil.

Nas primeiras palavras como jogador do Trofense, Tiago Ferreira frisou que chegou para "ajudar o clube" e que conta com o apoio dos sócios e adeptos para a receção ao Torreense, agendada para as 19 horas da próxima sexta-feira, dia 30, num encontro relativo à 14ª jornada da II Liga.