Tengstedt e Schjelderup titulares em novo desaire do Benfica B

Águias derrotadas em casa pelo Vilafranquense na ronda 23 da II Liga.

Com dois golos de Belkheir, avançado franco-argelino lançado no jogo aos 67 minutos, o Vilafranquense venceu na casa do Benfica B, por 2-0, em partida da 23.ª jornada da II Liga.

Os ribatejanos consolidam, assim, o quinto lugar da classificação, enquanto as águias, que só ganharam um dos últimos 11 encontros na prova, confirmam a má fase que atravessam e seguem na 13.ª posição.

Apesar do nulo com que se atingiu o intervalo, ambas as equipas proporcionaram uma primeira parte interessante de seguir no Seixal. Do lado dos benfiquistas, o principal motivo pelo qual não marcaram neste período deveu-se à excelente exibição de Pedro Trigueira.

O guarda-redes dos ribatejanos esteve em evidência aos sete e 27 minutos, ao "voar" para impedir que os cabeceamentos de Lacroix colocassem as "águias" na frente do marcador. Aos 19, Trigueira voltou a estar intransponível ao travar um remate de Henrique Pereira, que não conseguiu dar sequência a uma excelente iniciativa individual de Andreas Schjelderup.

O Vilafranquense, que até dispôs da primeira oportunidade para inaugurar o marcador - Sangaré rematou sobre a trave, aos cinco minutos -, pode também queixar-se da falta de eficácia na finalização. Exemplo disso foram os lances em que Bernardo Martins não conseguiu desfeitear o guardião André Gomes (17) e em que Sangaré, após canto, cabeceou sobre a trave (42).

No segundo tempo, o emblema do Ribatejo foi mais perigoso nos minutos iniciais e quase marcou em remates de fora da área de Bernardo Martins e Nenê, aos 47 e 49 minutos, respetivamente, que saíram muito perto da baliza dos benfiquistas.

Numa fase em que o jogo se mantinha equilibrado, mas sem a mesma emoção do primeiro tempo, o Vilafranquense inaugurou o marcador, aos 75 minutos, num lance construído por Dioh e Belkheir, atletas que tinham entrado em campo aos 67. O primeiro assistiu e o segundo disparou forte e colocado do 'meio da rua' para o 1-0 dos "forasteiros".

Só quando já estava em desvantagem no marcador, o Benfica B despertou da letargia em que tinha estado no jogo desde o reatamento. No entanto, as oportunidades flagrantes criadas por Henrique Pereira (77), Rafael Rodrigues (78) e Lacroix (81) foram todas desperdiçadas.

Mais eficaz, o Vilafranquense ampliou para o 2-0 quando o cronómetro indicava 86 minutos: o franco-argelino Belkheir, que tinha começado o encontro no banco de suplentes, confirmou o estatuto de herói do jogo ao finalizar com êxito, depois de assistência de Nenê, num lance em que os centrais Diogo Capitão e Lacroix não ficaram bem na 'fotografia'.

Jogo no Benfica Campus, no Seixal.

Benfica B - Vilafranquense, 0-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Belkheir, 75 minutos.

0-2, Belkheir, 86.

Equipas:

- Benfica B: André Gomes, Filipe Cruz, Lacroix, Diogo Capitão, Rafael Rodrigues, Jevsenak, Cher Ndour, Pedro Santos (Diego Moreira, 79), Henrique Pereira (Maestro, 79), Casper Tengstedt (Gerson Sousa, 63) e Andreas Schjelderup (Gilson, 63).

(Suplentes: Ricardo Ribeiro, João Tomé, Ricardo Teixeira, Francisco Domingues, Diogo Nascimento, Maestro, Gilson, Gerson Sousa e Diego Moreira).

Treinador: Luís Castro.

- Vilafranquense: Pedro Trigueira, Léo Alaba, Anthony Correia, Suliman, Sílvio, André Ceitil, André Sousa (Dioh, 67), Bernardo Martins (Belkheir, 67), Luís Silva (João Amorim, 88), Sangaré (John Mercado, 55) e Nenê.

(Suplentes: Fábio Duarte, Hermoso, Eric Veiga, Dioh, Ricardo Dias, João Amorim, John Mercado, Belkheir e Madi Queta).

Treinador: Ricardo Chéu.

Árbitro: João Pinho (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Sangaré (44), Pedro Santos (51), Nenê (82) e John Mercado (84).

Assistência: Cerca de 500 espectadores.