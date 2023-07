Tulipa manifestou-se satisfeito com a atitude dos jogadores no estágio em Rio Maior, mas quer mais.

O estágio do Marítimo em Rio Maior terminou este sábado com Tulipa a deixar palavras de satisfação pela atitude demonstrada pelos jogadores. "Primeira semana junta com os jogadores quase todos do plantel. Importância de trabalharmos e também de termos jogado. Tivemos dois jogos em que a equipa mostrou uma boa atitude".

Tulipa quer que a equipa adquira rapidamente hábitos de maior pressão. "Falta claramente identificar um bocadinho melhor os conceitos que temos nos momentos com bola. Temos de ser uma equipa agressiva, que queira ferir o adversário", vincou, num comportamento que, na sua opinião, tem uma explicação. "Porque também trazemos alguns jogadores novos. A relação ainda não é de 100%. Os estágios servem para isso. Satisfeito com o dia, foi exigente, vamos regressar à Ilha com muita coisa para preparar, mas preparados para o primeiro jogo da época da Taça da Liga".

Para Tulipa, o primeiro jogo da época é muito importante. "A partir de segunda-feira toda a gente concentrada no jogo com o Vizela. Entusiasmados com os jogadores que chegaram e com a resposta também dos jogadores que permaneceram", disse.

A finalizar, o treinador que vai rever o seu último clube no próximo sábado, quer "hábitos saudáveis". "Temos de ser muito fortes esta época, temos de fazer as coisas bem, criar hábitos saudáveis, mostrar inteligência de jogo e que a equipa consiga demonstrar a ideia de jogo".