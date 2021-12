"Temos de dar outra imagem frente ao FC Porto B. A responsabilidade é muita"

Declarações de José Mota na antevisão ao jogo com os dragões. Derrota com o Trofense ainda fresca na memória.

A derrota caseira na última jornada, diante do Trofense (1-2), que levou a SAD a colocar cinco jogadores (Wendel, Encada, Yuri, Pastor e Wallyson) a treinar com os sub-23, José Mota vai fazer várias mexidas no onze e o técnico pretende diante dos azuis e brancos dar uma imagem diferente do valor da equipa.

"O que pretendemos fazer é eliminar o que fizemos menos bem, ou fizemos mal, contra o Trofense. Temos de dar outra imagem frente ao FC Porto B, fundamentalmente isso, saber a responsabilidade que temos e a responsabilidade é muita. Temos que perceber que vamos defrontar um adversário com muita qualidade, com jovens com muito talento e, portanto, temos que ser uma equipa bem organizada e coesa, conscientes das dificuldades e uma equipa que tenha ambição de lutar pelos três pontos", disse José Mota.

"É um adversário de grande valor, como já referi, com jovens que a qualquer momento podem virar o jogo a seu favor. A nossa concentração e a responsabilidade têm que estar patentes em todos os segundos do jogo e fundamentalmente mostrarmos uma ambição, um carácter e uma grande determinação para este mesmo jogo. Se o tivermos, com certeza, que como já tivemos em muitos momentos deste campeonato, vamos lutar pelos três pontos. Se formos uma equipa amorfa, sem organização e que não tenha o caracter que deve ter, iremos ter dificuldades. Eu não quero isso! Falamos durante a semana sobre o que se passou no último jogo, queremos dar uma imagem completamente diferente, porque somos uma equipa diferente e, portanto, espero um Leixões aguerrido e com uma determinação muito grande para vencer", completou o treinador do clube de Matosinhos.