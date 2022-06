Tem nome de craque, ajudou o Casa Pia a subir de divisão e agora é reforço em Mafra

Zidane Banjaqui é reforço do Mafra

Zidane Banjaqui é reforço do Mafra para 2022/23

O Mafra anunciou esta sexta-feira a contratação de Zidane Banjaqui ao Casa Pia.

Médio de 23 anos e internacional pela Guiné-Bissau, Zidane dividiu a formação entre Real, Sporting e Benfica e foi uma peça regular para Filipe Martins no Casa Pia, que subiu esta época à Liga Bwin.

Pelos gansos, o médio apontou um golo e uma assistência em 28 jogos realizados esta temporada e vai prosseguir a carreira na Liga SABSEG, desta vez com as cores do Mafra, nono classificado da última edição da segunda divisão.

Na carreira, Zidane passou ainda pelo Mirandela, Aves e Belenenses B, antes de rumar a Pina Manique, no verão de 2020.