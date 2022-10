Telmo Arcanjo: dois golos e duas assistências convenceram os treinadores

Jogador do Tondela eleito o melhor médio do mês de setembro.

Telmo Arcanjo foi eleito pelos treinadores da Liga SABSEG o melhor médio do mês de setembro na competição. O jogador de 21 anos do Tondela contribuiu, nos quatro jogos disputados neste período, com dois golos e duas assistências, contabilizando um total de 22,96% dos votos dos treinadores da prova.

Em segundo lugar ficou Sori Mané, do Moreirense, com 13,33% dos votos, enquanto o pódio ficou completo com outro elemento dos cónegos: Franco, que totalizou 12,59%.