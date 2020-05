Um treinador na linha da frente para render César Peixoto no Chaves

Carlos Pinto está na lista e, na carreira de treinador, iniciada em 2011, tem 260 jogos disputados, 144 dos quais no segundo escalão do futebol nacional.

Carlos Pinto é nome apontado para suceder a César Peixoto no comando técnico do Chaves, sabe O JOGO, podendo, assim, regressar a um clube que representou como jogador, de 2007 a 2010 (41 jogos e 15 golos), e como treinador, em 2014/15. Nessa época, Carlos Pinto esteve com os flavienses na luta pela subida até aos derradeiros instantes da última jornada: terminou no terceiro lugar, um ponto atrás do campeão Tondela e com os mesmos 80 pontos do União da Madeira. A promoção esfumou-se. Esta época, o treinador, que já subiu ao escalão maior com Santa Clara e Famalicão, treinou o Leixões, até janeiro, encontrando-se sem clube. Contactado por O JOGO, Francisco José Carvalho, líder da SAD, não confirmou essa possibilidade.

Ontem, a sociedade flaviense libertou todos os jogadores do plantel, dos quais apenas 22 - 13 da equipa principal e nove da satélite - mantêm vínculo contratual. Segundo Francisco José Carvalho, a equipa técnica e os jogadores vão receber os salários a que têm direito até ao final do contrato (30 de junho). A preparação para a época 2020/21 começará na primeira semana de julho.

A verificar-se a contratação do técnico de 47 anos, será um regresso ao clube treinou em 2014/15, época em que terminou a II Liga na terceira posição, com os mesmos pontos do último emblema promovido