TAD dá razão ao Leixões após queixa do Covilhã

Recorde-se que o Covilhã, despromovido à Liga 3, avançara com uma providência cautelar junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) contra a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e a sua validação do processo de licenciamento do Leixões na II Liga.

O Leixões anunciou, através de um comunicado, que o Tribunal Arbitral do Desporto "considerou procedente, tanto na ação cautelar, como na ação principal, a exceção de falta de legitimidade ativa do SC Covilhã e, consequentemente, absolver a Leixoes SC - Futebol, SAD, quer no processo principal, quer no processo cautelar".

Uma decisão que confirma a presença da equipa de Matosinhos na edição 2023/24 da II Liga. "Uma decisão esperada e que demonstra aquilo que sempre afirmamos. Cumprimos escrupulosamente todos os pressupostos, como a Liga Portugal confirmou, e ocupamos um lugar na Liga Portugal 2 por mérito próprio. Uma posição conseguida dentro de campo", afirmou o clube.

O conjunto serrano, que foi despromovido à Liga 3, já tinha anunciado a intenção de inscrever o clube na II Liga, pois esperava que "alguém não cumprisse com os pressupostos financeiros", interpondo agora esta ação por entender que os matosinhenses não observam os requisitos legais para participar nas competições profissionais.