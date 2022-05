Suspensão de 23 dias no Feirense: "Tanta gente boa a morrer e andam estes aqui"

Estádio Marcolino de Castro, casa do Feirense

Administrador Franclim Freitas suspenso pelo Conselho de Disciplina.

Franclim Freitas, administrador do Feirense, foi suspenso por 23 das pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, depois da expulsão no encontro com o Trofense, relativo à ronda 32 da Liga SABSEG.

Segundo o mapa de castigos divulgado esta terça-feira, dirigiu-se à equipa de arbitragem, liderada por Vítor Ferreira, dizendo: "Há tanta gente boa a morrer e andam estes aqui!".

Franclim Freitas terá ainda de pagar uma multa de 1340 euros.

O Feirense, recorde-se, foi derrotado (1-2) em casa pelo clube da Trofa.