Surto de covid-19 obriga a reagendar dois jogos do Penafiel

Alterações afetam jogos com Covilhã e Oliveirense

Os jogos do FC Penafiel, referentes às 18ª e 19ª jornadas da II Liga foram reagendados para março, anunciou a Liga. Segundo o comunicado do organismo, as alterações devem-se "à informação transmitida pela Autoridade de Saúde do ACES do Vale do Sousa Sul, relacionada com os casos de COVID-19 na equipa duriense"

O primeiro encontro, inicialmente marcado para quarta-feira, em casa do Covilhã, irá disputar-se às 15h00 de 11 de março. A receção à Oliveirense irá jogar-se a 3 de março, às 17h00.

Alterações que, refere a Liga, foram decididas "depois de ouvida a Comissão Permanente de Calendários e nos termos da alínea a), do n.º 5, do artigo 44.º do Regulamento de Competições".