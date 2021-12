Surto de covid-19 e não-vacinados limitam equipa do Varzim

Equipa enfrentou Covilhã esta segunda-feira com apenas quatro suplentes

O Varzim, que esta segunda-feira jogou na Covilhã, apresentou-se na partida da 15ª jornada da Liga SABSEG com apenas quatro jogadores no banco de suplentes, sendo um deles guarda-redes.

Três casos de covid-19 (Zé Carlos,, Heliardo e Bruno Tavares), a juntar a dois jogadores não-vacinados (George e Agdon) que apesar do teste negativo foram afastados do jogo - por decisão de delegada de saúde -, limitaram as escolhas de Pedro Miguel para o partida do segundo escalão, que os poveiros perderam.

O treinador varzinista não pode ainda contar com os lesionados Tiago, Luís Pedro e Luís Silva.

