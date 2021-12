Surto de covid-19 atinge Rio Ave

Dez jogadores, elementos do staff e da equipa técnica acusaram positivo à covid-19 e o plantel poderá parar os treinos

A covid-19 atacou em força no Rio Ave, afetando pelo menos dez jogadores e vários elementos do staff e equipa técnica, que acusaram positivo nos testes realizados no arranque da semana.

Segundo OJOGO apurou, estão em aberto várias possibilidades, inclusive uma paragem nos treinos do plantel durante alguns dias, cenário que irá depender de novos testes que serão realizados durante esta terça-feira.

O clube vila-condense irá cumprir os procedimentos exigidos pela Direção-Geral de Saúde e expor a situação à Liga Portugal, pedindo, entretanto, o adiamento do jogo com o Covilhã, agendando para a próxima sexta-feira, dia 31, relativo à 16ª jornada da Liga SABSEG.

Refira-se que os vila-condenses já têm o calendário apertado em janeiro com quatro jogos do campeonato e um relativo à Taça de Portugal.