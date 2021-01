Sucessor de Miguel Leal no comando técnico do Varzim está escolhido

Depois de deixar o Trofense a meio da temporada, António Barbosa vai assumir o leme do Varzim.

António Barbosa é o treinador escolhido para substituir Miguel Leal no comando técnico do Varzim. O técnico, de 38 anos, que saiu recentemente do comando do Trofense, apesar de liderar a Série C do Campeonato de Portugal sem derrotas, tem praticamente tudo acertado com os poveiros, faltando apenas a assinatura e oficialização do contrato.

António Barbosa tem pela frente um tremendo desafio, contando que os lobos do mar estão na última posição da II Liga e já não vencem desde a primeira jornada.

A dupla que assumiu interinamente os varzinistas após a saída de Miguel Leal, composta por Vitoriano Ramos e António Santos, dois treinadores da casa, ainda vai orientar a equipa no jogo com o Penafiel.