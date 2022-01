Steven não pára de marcar no Feirense e dá gás para a subida

Avançado búlgaro leva dez golos nos últimos 13 jogos e mantém os da Feira nos lugares da promoção.

A afirmação sem paralelo de Steven Petkov, com dez golos nos últimos 13 jogos, tem espantado muita gente, mas, em Santa Maria da Feira, todos acreditavam na veia goleadora do ponta-de-lança. A começar pelo próprio... Steven, que chegou ao Feirense para jogar na Liga Bwin, ainda em 2018/19, marcou um golaço ao Sporting, mas a equipa desceu de divisão e o jogador acabou emprestado. Duas vezes seguidas: primeiro ao MFK Karvina (República Checa) e depois ao Levski Sofia (Bulgária), em ambos os casos sem grande sucesso.

Voltou neste verão a "casa", onde tomou conhecimento da reformulação profunda que o plantel sofreu e mostrou-se disponível para ajudar. Durante os dois anos em que esteve emprestado, Steven não perdeu o contacto com colegas e responsáveis da SAD. Este laço sentimental mostrou-se decisivo para a permanência no plantel comandado por Rui Ferreira. A empatia que também criou com a equipa técnica foi, de resto, decisiva.

O treinador quis observá-lo de perto na pré-época, tendo ficado agradado com o caráter e profissionalismo do búlgaro.Ainda assim, Steven, no início da temporada, partiu atrás dos avançados Jorge Teixeira e Jardel, mas, quando entrou em campo, começou a agradecer a confiança da melhor forma: com golos. São já dez. No final dos jogos, o búlgaro tem-se aproximado dos adeptos para agradecer o apoio, eles que até já lhe dedicaram uma música especial. "Estou muito contente por estar a ajudar esta equipa e os meus colegas. Fico muito feliz por eles" , disse, no final da última vitória caseira, diante do Mafra (1-0), na qual, uma vez mais, foi decisivo. Amanhã, em Chaves, o avançado búlgaro vai procurar manter a pontaria afinada que tem permitido ao Feirense alimentar o sonho da subida.