Covilhã renova com Igor Araújo, Jaime Simões e Tamba

Estas são as únicas confirmações no plantel serrano, além das já anunciadas renovações do guarda-redes Bruno Bolas, do lateral-direito Tiago Moreira e do médio Gilberto, o capitão da equipa

O guarda-redes Igor Araújo, o defesa-central Jaime Simões e o avançado Fabrice Tamba renovaram e vão continuar no plantel do Covilhã, anunciou hoje o emblema da Liga SABSEG.

"Informamos que os jogadores Jaime Simões, Igor Araújo e Fabrice Tamba renovaram contrato e continuam de 'leão ao peito' na próxima temporada", anunciou hoje o clube, em comunicado.

Igor Araújo, de 35 anos, formado no FC Porto, está há 16 anos no Covilhã, no qual na última temporada não alinhou em qualquer partida e, nas últimas cinco épocas, fez apenas dois jogos.

O guardião é também coordenador da formação do Covilhã.

O central Jaime Simões, de 33 anos, vai cumprir a quinta temporada no emblema serrano, depois de na época passada ter alinhado em 16 encontros e marcou dois golos.

Fabrice Tamba, atacante de 18 anos, do Senegal, chegou aos "leões da serra" em janeiro, proveniente do Espoirs Guédiawaye, do seu país de origem, e fez quatro jogos sob as ordens de Leonel Pontes.

O Covilhã, formação treinada por Leonel Pontes, que também renovou contrato por mais uma temporada, inicia a pré-época a um de julho.