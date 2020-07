Sporting da Covilhã apresentou quinto reforço para 2020/21

Serranos têm mais dois jogadores na calha, mas que não podem viajar de momento para Portugal, devido à pandemia

André Almeida, central de 25 anos, proveniente do Real Sport Club, é o quinto reforço do Sporting da Covilhã, da II Liga, informaram os 'leões da serra'.

O defesa, de 1,91 metros, chega ao emblema serrano do Campeonato de Portugal, no qual na última temporada alinhou em 25 partidas e marcou quatro golos.

Antes, André Almeida representou durante três épocas o Stumbras (Lituânia), depois de ter feito a formação no Belenenses e contar com passagens pelo Oeiras e pelo Oriental.

Até ao momento os serranos divulgaram as contratações do lateral esquerdo David Santos (ex-Canelas), do médio centro João Cardoso (ex-Estoril Praia), do extremo Jaiminho (ex-Rio Ave) e do avançado Leo Cá (ex-Lourosa), reforços para a temporada 2020-2021 todos provenientes do Campeonato de Portugal, o terceiro escalão do futebol nacional.

O presidente, José Mendes, anunciou que o plantel vai ser reforçado com dois jogadores brasileiros, um proveniente do Gana e outro da Costa do Marfim, mas que devido à pandemia, e às restrições impostas à circulação entre países, não podem de momento viajar para Portugal.