Presidente do Moreirense assume responsabilidade pela descida e ambiciona subida já na próxima temporada

O presidente do Moreirense, Vítor Magalhães, assumiu hoje a responsabilidade pela descida à II Liga de futebol oito anos depois, mas mostrou-se empenhado em devolver os minhotos ao escalão principal dentro de um ano.

A descida ao escalão secundário estimulará ajustes em Moreira de Cónegos, que irão passar pela entrada de uma nova equipa técnica e a remodelação do plantel, numa altura em que prosseguem os trabalhos de construção da nova academia do clube.

"Vamos continuar a nossa caminhada, mas não à velocidade que queríamos. Como as coisas correram menos bem, teremos de reduzir a velocidade, mas é para seguir em frente. Temos uma vila desportiva que está a meio e continuaremos com este projeto", assegurou o dirigente, acerca de uma obra que já custou mais de 3,5 milhões de euros.

Advertindo que o Moreirense "tem de continuar unido" nessa lógica de crescimento, Vítor Magalhães agradeceu aos adeptos do até aqui emblema da vila mais pequena da I Liga, com cerca de 4.600 habitantes, que "estiveram presentes nos momentos mais difíceis".

"Quando as coisas começaram a correr menos bem, apercebemo-nos realmente da paixão deles, que, de certa forma, nos responsabiliza mais. Se há clubes nos quais as pessoas começam a abandonar quando as coisas correm menos bem - o que até é normal -, aqui fomos funcionando ao contrário. É um povo diferente, que se uniu ainda mais", enalteceu.

O dirigente falou numa instituição "que não é só de Moreira de Cónegos", freguesia do concelho de Guimarães, mas situa-se "na ponta de vários outros municípios" e procura "prestar um serviço social aos que se reveem numa forma particular de estar e de servir".

"Sou o primeiro a dizer que o Moreirense é o expoente máximo da pequenez. Não somos grandes nem ricos, mas tentamos ser iguais aos melhores a nível de valores e princípios. Recebemos adeptos de outros clubes, que se misturam com os nossos, e nunca houve problemas. É esta festa do futebol que gosto de ver em vez de certas quezílias", frisou.

Vítor Magalhães regozijou-se ainda com uma nota de agradecimento do Desportivo de Chaves, que destacou a "forma cordial" como a sua comitiva e adeptos "foram tratados antes, durante e após" o encontro da segunda mão do "play-off", realizado no estádio do Moreirense.

"Fico super satisfeito por isso e o agradecimento do Chaves é de registar. São esses valores nos quais me revejo. Vamos torcer para que na próxima temporada possamos estar aqui com outra vontade de sorrir e um sorriso rasgado a festejar uma campanha de melhor sucesso, sabendo que a II Liga é muito complicada", finalizou.