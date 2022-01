Sonho de Manu coroado com golo: "Tem tudo para alcançar os objetivos dele"

Na primeira época como sénior, o médio-defensivo formado no clube da Feira estreou-se a marcar, dando a vitória sobre o líder Benfica B (2-1).

Manu está a viver um sonho com a camisola do clube em que se formou. Aos 20 anos, o médio-defensivo tem sido aposta regular do treinador Rui Ferreira e na última jornada até se estreou a marcar no campeonato.

O golo ao Benfica B (2-1) seguiu-se a uma assistência para Steven, que valeu a vitória do Feirense no terreno do Trofense (1-0). O possante médio apareceu no ataque para brilhar e dar pontos à equipa, num sinal claro de qualidade. À frente da defesa, Manu tem lutado com Washington por uma vaga e, apesar da forte concorrência, o jovem jogador soma 14 jogos, metade dos quais como titular.

Quem com ele trabalhou no Feirense, como Ricardo Benjamim, guarda-redes campeão europeu de sub-19 que joga no Gondomar, considera-o "um excelente profissional e um grande ser humano". O antigo colega diz que Manu "trabalhava sempre no máximo e é muito competitivo no jogo e no treino", acrescentando que "a qualidade com bola é o que o diferencia e defensivamente é muito forte a intercetar no corredor central". Campeão europeu por Portugal, o guarda-redes privou com imensos jovens talentos e, por isso, tem incentivado Manu. "Já lho disse pessoalmente, acho que tem tudo para alcançar os objetivos dele, ainda mais com o desempenho que tem tido nesta temporada. Está, claramente, a provar todo o seu valor, que é muito", vinca Benjamim.

Aposta da SAD para a presente época, Manu é mais um exemplo do aproveitamento dos jovens da formação. Diga, Bruno, João Pinto, Tavares e Vargas cresceram nas camadas jovens com o sonho de um dia chegarem à equipa principal do Feirense e todos eles - Tavares está lesionado - têm tido papéis importantes na excelente campanha que a equipa está a fazer. O Feirense versão 2021/22 também tem muitos jogadores oriundos do CdP, equipas B e sub-23. A revolução no plantel está a dar frutos.