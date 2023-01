Sócios do Covilhã entregam requerimento para revogar criação da SAD

José Mendes, presidente do Covilhã

Redação com Lusa

Foi entregue ao presidente da Mesa da assembleia geral do clube serrano, Jorge Gomes.

Um grupo de sócios do Covilhã, da II Liga, entregou esta terça-feira um requerimento a pedir a marcação de uma assembleia geral extraordinária para votar a revogação da criação de uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD).

Segundo o representante do grupo, Nuno Pinto, o requerimento indica que a convocação da reunião magna terá como ponto único "a revogação da deliberação tomada no passado dia 29 de dezembro, referente à transformação da Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas (SDUQ) numa SAD".

Nuno Pinto salientou que um dos motivos invocados é a "imoralidade do processo", com a última assembleia geral convocada para o período entre o Natal e o final do ano, "obrigando os sócios a tomar uma decisão estruturante" em pouco tempo.

O grupo de sócios também alega "ilegalidade na votação", por entenderem existir incompatibilidade das decisões tomadas em relação à convocatória.

O porta-voz dos mais de cem associados serranos menciona ainda a "latente falta de aprofundamento da discussão interna dos sócios".

"A perversão da constituição e posterior venda de 80% da SAD sem se saber a quem, por que valor e de que forma", são outros argumento referido por Nuno Pinto, para quem "um património estrutural do clube, tal como o é a sua equipa de futebol profissional, não pode ser assim vilipendiado".

O representante dos sócios que contestam os moldes em que foi votada a criação de uma SAD nos "leões da serra" invoca ainda "a atual discussão pública promovida pelo Governo sobre o novo regime jurídico das sociedades desportivas, nomeadamente a sociedades por quotas com mais sócios".

Nuno Pinto acrescentou que foi solicitada a votação secreta, rejeitada em 29 de dezembro, "ficando salvaguardado desta forma a independência e democracia da tomada de decisão".

Os sócios do Covilhã, único detentor da SDUQ, votaram, em assembleia geral, a criação de uma SAD, proposta da direção aprovada com 67 votos a favor, seis abstenções e 27 votos contra dos sócios presentes, num ato eleitoral de braço no ar.

O grupo promotor do requerimento tem a expectativa de que a reunião magna extraordinária possa ser marcada, depois de cumpridos os normativos legais, para 17 de fevereiro, segundo foi adiantado à agência Lusa.

Em 6 de janeiro a decisão já tinha sido contestada judicialmente, quando dois sócios, Hugo Duarte e Paulo Ribeiro, este último vice-presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar do emblema serrano, interpuseram uma providência cautelar no Tribunal Central Cível de Castelo Branco, com o objetivo de suspender a decisão da criação de uma SAD na circunstância em que a proposta foi votada.