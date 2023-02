Sócios do Covilhã admitem recorrer à "via judicial" se AG não for marcada

Redação com Lusa

Os sócios do Covilhã que entregaram um requerimento a pedir uma assembleia geral extraordinária estranham não ter sido ainda marcada a reunião magna do clube da II Liga e admitem recorrer "à via judicial".

Um grupo de sócios entregou em 31 de janeiro ao presidente da mesa da assembleia geral do clube um documento com as mais de cem assinaturas necessárias para solicitar a marcação da reunião que pretendem tenha como ponto único votar a revogação da criação de uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD), decidida em dezembro.

Segundo Nuno Pinto, representante dos associados signatários, o presidente do órgão, Jorge Gomes, "continua sem prestar qualquer esclarecimento e não procede à convocação da reunião".

"Este grupo de sócios vai equacionar todas as formas que estejam ao seu alcance no sentido de fazer cumprir a legislação em vigor e os estatutos do clube, incluindo o recurso à via judicial", sublinhou esta segunda-feira Nuno Pinto.

O porta-voz dos sócios que contestam os moldes em que foi votada a criação de uma SAD nos leões da serra manifestou ainda a sua "preocupação em relação ao silêncio que o assunto tem merecido", depois de o abaixo-assinado ter sido entregado a Jorge Gomes.

Nuno Pinto explicou que em 9 de fevereiro o presidente da mesa da assembleia geral foi contactado para os signatários perceberem o ponto de situação, uma vez que, sendo os estatutos do clube omissos quanto ao prazo, o código do procedimento administrativo aponta para um período de 10 dias até ser dada resposta ao requerimento, argumentou.

O representante lamentou que desde o dia em que a documentação foi entregue "não existiu mais qualquer contacto oficial" entre este grupo de sócios e o presidente da assembleia geral.

"É uma situação que consideramos estranha, uma vez que a recolha de assinaturas e o pedido para a convocação da reunião cumpriu integralmente com todos os pressupostos enunciados nos estatutos do Sporting Clube da Covilhã", acrescentou hoje Nuno Pinto.

Os associados promotores do requerimento pedem que "de forma tão breve quanto possível" seja convocada a reunião magna do emblema serrano "em que o ponto único da ordem de trabalhos é a reversão da decisão de transformação da atual Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas (SDUQ) em Sociedade Anónima Desportiva (SAD) tal como foi votada no passado dia 29 de dezembro".

Os sócios do clube, único detentor da SDUQ, votaram, em assembleia geral, a criação de uma SAD, proposta da direção aprovada com 67 votos a favor, seis abstenções e 27 votos contra dos sócios presentes, num ato eleitoral de braço no ar.