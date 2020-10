Sob olhar atento de Jesus, Estoril derrotou Benfica B e subiu à liderança

Equipa de Bruno Pinheiro igualou os 12 pontos do Mafra e colou-se à formação do Oeste na liderança da competição

Um golo solitário de Yakubu Aziz, na segunda parte, permitiu ao Estoril vencer este sábado por 1-0 no terreno do Benfica B e ascender à liderança repartida da II Liga, após cinco jornadas.

Com o triunfo obtido no Seixal, sob o olhar de Jorge Jesus, numa varanda do Benfica Futebol Campus, a equipa de Bruno Pinheiro igualou os 12 pontos do Mafra e colou-se à formação do Oeste na liderança da competição, beneficiado do desaire dos mafrenses (3-1), na véspera, no terreno do Penafiel.

Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

Benfica B - Estoril Praia, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Yakubu Aziz, 65 minutos.

Equipas:

Benfica B: Fábio Duarte, João Ferreira, Morato, Pedro Ganchas, Frimpong, Rafael Brito, Vukotic (Tiago Dantas, 71), Ronaldo Camará (Henrique Araújo,81), Jaír Tavares (Fábio Baptista, 81), Tiago Araújo (Paulo Bernardo, 71) e Daniel dos Anjos.

(Suplentes: Carlos Santos, Henrique Araújo, Luís Lopes, Paulo Bernardo, Fábio Baptista, Tomás Araújo, Tiago Dantas e Diogo Mendes).

Treinador: Renato Paiva.

Estoril: Dani Figueira, Carles Soria, Hugo Basto, Hugo Gomes, Joãozinho, Gamboa, Zé Valente (Chiquinho, 64), Rosier (André Franco, 16), Crespo, André Vidigal (Harramiz, 80) e Yakubu Aziz.

(Suplentes: Thiago, Vital, Cícero, Chiquinho, Empis, Valente, André Franco, Harramiz e André Clóvis).

Treinador: Bruno Pinheiro.

Árbitro: João Casegas (AF Viseu).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Ferreria (10), Hugo Basto (37), Daniel dos Anjos (55), Rafael Brito (56), Crespo (63) e André Franco (86).

Assistência: Jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.