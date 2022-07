Simão Rocha continua no Torreense por empréstimo do Paços de Ferreira

O lateral esquerdo já tinha ajudado a formação do Oeste a conquistar a primeira edição da Liga 3 na época transata, tendo contribuído com dois golos em 26 jogos, avançando agora para a segunda temporada consecutiva no emblema de Torres Vedras

Simão Rocha vai continuar a representar o Torreense por empréstimo do Paços de Ferreira, anunciou hoje o clube que vai competir na Liga SABSEG.

O lateral esquerdo já tinha ajudado a formação do Oeste a conquistar a primeira edição da Liga 3 na época transata, tendo contribuído com dois golos em 26 jogos, avançando agora para a segunda temporada consecutiva no emblema de Torres Vedras, agora no segundo escalão português.

Já na preparação da temporada 2022/23, o futebolista, de 21 anos, regressou ao Paços de Ferreira, onde chegou a alinhar em jogos de treino, tendo agora sido cedido, novamente, aos "azuis-grená".

Na carreira enquanto sénior, Simão Rocha já representou o Real Massamá e o Amarante, ambos por empréstimo dos pacenses, clube onde terminou a etapa de formação, proveniente das camadas jovens do Freamunde.

Simão Rocha é o nono reforço do Torreense, depois das contratações de Vágner, Reko, João Oliveira, João Vieira, João Paulo, Nuno Campos, Juan Balanta e Nuno Pina.