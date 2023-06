Regressa aos campeonatos portugueses.

Silas está confirmado como treinador do Mafra para a próxima época, sucedendo a Rui Borges no comando técnico. O antigo jogador estava livre, depois de uma curta passagem orientado os cipriotas do AEL Limassol - orientou-os em apenas dois jogos - na temporada transata.

Já a equipa sub-23 ficará com Nélson Santos, ex-treinador do Ferroviário de Nampula.