Sete golos na despedida de Oliveirense e Leixões desta época

Redação com Lusa

A Oliveirense venceu, este domingo, o Leixões por 4-3, em jogo da 34ª e última jornada da II Liga, disputado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, recuperando de uma desvantagem.

O Leixões inaugurou o marcador com um golo de Tiago Morais, aos dois minutos, mas a Oliveirense operou a reviravolta ainda na primeira parte, com os golos de Rodrigo Borges (08) e Michel Lima (17), antes de Duarte (25) e Jaiminho (45) dilatarem a vantagem da formação de Oliveira de Azeméis. Os visitantes ainda reduziram por Ricardo Valente (54 e 90+4).

A Oliveirense termina a II Liga no 10º lugar, com 43 pontos, enquanto o Leixões ocupa o 14º lugar, com 38.

Tiago Morais deu vantagem ao Leixões aos dois minutos, numa jogada individual, com o avançado a tirar dois adversários do caminho e a rematar colocado já dentro da área.

A Oliveirense respondeu por Rodrigo Borges, que aproveitou uma defesa incompleta de Ricardo Moura para rematar com eficácia dentro da pequena área, aos oito minutos.

A equipa de Fábio Pereira acabou por passar para a frente do marcador numa grande penalidade convertida por Michel Lima, aos 17 minutos, com Duarte a ampliar a vantagem pouco depois, num remate à entrada da área (25).

Jaiminho fechou as contas da primeira parte, marcando o quarto golo da Oliveirense num remate forte e colocado (45).

Na segunda parte, o Leixões foi mais audaz e ainda reduziu por Ricardo Valente, na transformação de uma grande penalidade, aos 54 minutos, sendo que o avançado viria a 'bisar' em tempo de compensação e reduzir o marcador para a diferença mínima, aos 90+4.

Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.

Oliveirense - Leixões, 4-3.

Ao intervalo: 4-1.

Marcadores:

0-1, Tiago Morais, 02 minutos.

1-1, Rodrigo Borges, 08.

2-1, Michel Lima, 17 (grande penalidade).

3-1, Duarte, 25.

4-1, Jaiminho, 45.

4-2, Ricardo Valente, 54 (grande penalidade)

4-3, Ricardo Valente, 90+4.

Equipas:

- Oliveirense: Nuno Silva (Rui Dabó, 64), Pimenta, Volnei, Rodrigo Borges (Pedro Marques, 37), Kazu, Ibrahima, Duarte (Nuno Valente, 73), Graça (Zé Leite, 46), Jaiminho, Michel Lima e Carter (Kazu Miura, 64).

(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Rui Dabó, Maga, Pedro Marques, Iago Reis, Nuno Valente, Zé Leite, Jonata Bastos e Kazu Miura).

Treinador: Fábio Pereira.

- Leixões: Ricardo Moura, Coronas, Calasan, Brunão, Miguel Ângelo (Joel, 46), Wakaso (Zag, 45+2), Fabinho, Paulo Alves (Arome, 80), Tiago Morais (Tomás Couto, 79), Ricardo Valente e Adriano (Moisés Conceição, 55).

(Suplentes: Igor Stefanovic, Zag, Meira, Joel, Bright, Tomás Couto, Moisés Conceição, Agostinho e Arome).

Treinador: Vítor Martins.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Rodrigo Borges (31).

Assistência: cerca de 1000 espectadores.