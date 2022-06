Sérgio Vieira vai suceder a Sá Pinto no comando técnico do Moreirense

O treinador foi o escolhido pelo presidente Vitor Magalhães para devolver o clube à I Liga.

Sérgio Vieira vai ser o treinador do Moreirense na temporada 2022/23. As negociações entre as partes estão em fase adiantada e deverão ficar concluídas nas próximas horas.

Sá Pinto terminou contrato e não renovou e o sucessor é o técnico, de 39 anos, que passou pelos cónegos na época 2017/18. Na altura, fez 17 jogos e venceu cinco.

Depois disso, passou por Famalicão e Farense. No início de 2021/22 foi apresentado como treinador do Nacional, mas deixou os insulares poucos dias depois.

Sérgio Vieira já trabalhou também no Brasil, ao serviço de Athletico Paranaense, Guaratinguetá, Ferroviária, América Mineiro e São Bernardo.

O Moreirense, recorde-se, vai disputar a Liga SABSEG.