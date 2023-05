Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora, é desejado pelo Académico de Viseu

Treinador do Estrela da Amadora, que vai disputar com o Marítimo o play-off de acesso à I Liga, foi contactado

A SAD viseense está a preparar a próxima temporada e um dos objetivos é a contratação do treinador Sérgio Vieira, que atualmente está ao leme do Estrela da Amadora. Embora não tenha conseguido a subida direta à I Liga, perdida para o Farense na jornada passada, os tricolores ainda têm uma hipótese de lá chegar via play-off, no qual vão disputar com o Marítimo a derradeira vaga no escalão principal.

Aos 40 anos, o técnico já levou Famalicão e Farense à I Liga, podendo somar a terceira subida ao serviço do Estrela da Amadora, via play-off. Esse capital de experiência levou os beirões a contactá-lo.

O JOGO apurou que há conversações entre as partes sobre a possível mudança do treinador para o Fontelo. A SAD beirã quer um treinador com experiência em atacar subidas e isso não falta a Sérgio Vieira, que conseguiu duas, consecutivas, ao serviço do Famalicão (2018/19) e Farense (2019/20), e que ainda pode carimbar a terceira esta temporada.

Na II Liga, Sérgio Vieira tem 83 jogos disputados, contando 44 vitórias, 24 empates e 15 derrotas

O Académico também esteve na luta pela subida de divisão com Estrela e Farense, mas a inesperada saída de Jorge Costa do comando técnico, por divergências com o projeto e a forma de trabalhar da SAD, precipitaram uma série de maus resultados, sob o comando do até então diretor-desportivo Pedro Bessa, que fizeram esfumar-se o sonho de regressar ao primeiro escalão, que pretendem consumar em 2023/24.

O treinador Sérgio Vieira, atualmente ao serviço do Estrela da Amadora, conta com passagens pelo Moreirense, Famalicão e Farense. Carreira de treinador foi iniciada no futebol brasileiro.

Sérgio Vieira começou por ser analista, tendo trabalho no Sporting e no Braga, e só mais tarde enveredou pela carreira de treinador, orientando Atlético Paranaense, Guaratinguetá, Ferroviária, América Mineiro e São Bernardo antes de se estrear em Portugal, pelo Moreirense.