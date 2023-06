Sérgio Vieira: "Talvez estes alicerces sejam únicos na história do Estrela"

Declarações do treinador do Estrela da Amadora na antevisão à segunda mão do play-off com o Marítimo.

O treinador do Estrela da Amadora, Sérgio Vieira, assumiu esta sexta-feira que a equipa procurará a "perfeição" na segunda mão do play-off diante do Marítimo, que pode valer o regresso à I Liga para o emblema da Reboleira.

"O nosso objetivo é melhorar, é buscar essa perfeição, sabendo que a história é diferente. É fora de casa, o fator emocional é diferente... vamos ter, outra vez, de ser nós a transformarmo-nos, eles dentro do campo e nós, equipa técnica e estrutura, a ajudar a que isso possa ser possível," indicou Sérgio Vieira, em conferência de imprensa.

Depois de uma exibição muito bem conseguida e dois golos marcados, o treinador do Estrela da Amadora reconheceu que a prestação da equipa foi quase perfeita. "Nós temos afirmado repetidamente, não neste jogo mas na época toda, que nós tentámos isso [a perfeição]. A questão principal é que cada jogo tem uma história diferente, em circunstâncias diferentes, adversários diferentes e também os nossos jogadores num dia diferente", comparou Sérgio Vieira.

A exemplo do que havia sucedido há uma semana, o treinador do Estrela da Amadora surgiu na sala de imprensa do Estádio José Gomes acompanhado pelos seis capitães de equipa do plantel profissional - João Reis, António Filipe, Diogo Salomão, Rui Correia, Bruno Brígido e Miguel Lopes -, que classificou, tal como o restante plantel, como "fantásticos".

O técnico do emblema da Reboleira teceu rasgados elogios à atitude competitiva demonstrada pela equipa perante a "pressão de proporcionar um excelente espetáculo". "No último jogo em casa, perante os nossos adeptos, tínhamos essa motivação extra por ser o último jogo em casa, de proporcionar um excelente espetáculo com uma casa cheia e um ambiente fantástico," declarou.

O timoneiro do Estrela da Amadora considerou totalmente justa a vitória alcançada no primeiro jogo, avançando que "o resultado foi 2-1, mas poderia ter sido 2-0, 3-0, 4-0 ou 4-1" em função das ocasiões de golo criadas pelos "tricolores".

A um jogo de terminar a época, com a equipa amadorense a poder celebrar a subida à I Liga em caso de vitória ou empate, o treinador de 40 anos fez um raio-x ao grupo de trabalho que comanda. "Aquilo que sentimos, pois não estamos na mente de cada jogador, é que a equipa está estável, está equilibrada. Não está ansiosa, nem stressada, nem com a motivação em excesso. Está equilibrada, como sempre esteve", diagnosticou, pronto para a última batalha da temporada.

Sérgio Vieira elogiou ainda a postura da administração da SAD do Estrela da Amadora para "dar credibilidade ao processo de entrada dos novos investidores", o que, no seu entender, "acaba por ser muito importante para a credibilidade do futebol português".

Por fim, o líder técnico do conjunto da Reboleira reforçou a atenção depositada pelo clube no seu crescimento enquanto estrutura nas mais diversas valências, em paralelo com a realização do "play-off" e uma temporada desportiva muito bem conseguida. "Talvez na história do Estrela, estes alicerces sejam únicos", refletiu, valorizando o trabalho já realizado.

O Estrela da Amadora, terceiro classificado da II Liga, disputa o último lugar na edição 2023/24 da I Liga com o primodivisionário Marítimo, 16.º no final da época, numa eliminatória a dois jogos.

A primeira mão, no Estádio José Gomes, na Amadora, foi vencida pelos tricolores (2-1), que partem em vantagem para a segunda mão, que está marcada para domingo, às 20h15, no Estádio do Marítimo, no Funchal, com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.