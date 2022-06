Sérgio Vieira cada vez mais perto do Estrela da Amadora

O treinador, de 39 anos, é o desejado pela SAD tricolor para render Ricardo Chéu e o acordo deve ficar selado no início da próxima semana. A opção pelo técnico, que já subiu o Famalicão e o Farense à Liga Bwin, indicia a vontade dos amadorenses de se intrometerem na luta pelos lugares de subida na próxima temporada.

Sérgio Vieira é a primeira opção da SAD do Estrela da Amadora para substituir Ricardo Chéu, que deixou o clube no final do contrato, no comando técnico. As duas partes já conversaram várias vezes e o acordo está próximo, mas, ao que O JOGO apurou, a assinatura do contrato só deve acontecer no início da próxima semana. Só nessa altura é que o treinador, de 39 anos, e o presidente da SAD tricolor, Paulo Lopo, se vão reunir pessoalmente para ultimar os detalhes do contrato, que deverá ter a validade de duas épocas. Será também nesse encontro que Sérgio Vieira vai conhecer as instalações do emblema amadorense, bem como o restante staff com quem vai trabalhar durante a época.

A aposta da SAD indicia um Estrela da Amadora mais ambicioso na próxima época e, possivelmente, a lutar pela subida. Isto porque Sérgio Vieira gosta de abraçar projetos bem estruturados e que apontem a objetivos altos. No currículo do treinador constam duas promoções à Liga Bwin, pelo Famalicão (2018/19) e pelo Farense (2019/20). Aliás, a ambição e capacidade do técnico levaram o Moreirense, que pretende voltar à liga principal, a tentar contratá-lo, mas o regresso a Moreira de Cónegos, por onde teve uma breve passagem em 2017/18, não se efetivou por desacordos em relação a pormenores.

Além das experiências em Portugal, Sérgio Vieira também passou pelo futebol brasileiro, onde treinou o Guaratinguetá, Atlético Paranaense, Ferroviário, América Mineiro e São Bernardo. Está sem treinar desde o final de janeiro, altura em que deixou o comando técnico do Farense. Há um ano chegou a ser apresentado como treinador do Nacional, mas invocou motivos pessoais para abandonar os madeirenses antes do princípio da época.

Agora está muito perto de regressar aos bancos e pode tornar-se no terceiro treinador do Estrela depois da criação da SAD, no verão de 2020.