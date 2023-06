Sérgio Ribeiro renova contrato com a União de Leiria

Leirienses anunciaram a continuidade do avançado Sérgio Ribeiro.

O avançado Sérgio Ribeiro renovou com a União de Leiria até 2024, anunciou a equipa que vai disputar a II Liga na próxima época.

O jogador, de 26 anos, natural de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, ingressou na temporada passada no plantel leiriense, após duas épocas no Cluj, da Roménia.

Em 2022/23, Sérgio Ribeiro fez 19 jogos pela União de Leiria, contribuindo com quatro golos para o percurso da equipa que se sagrou campeã da Liga 3 e que garantiu a subida à II Liga, regressando aos campeonatos profissionais 11 anos depois

Sérgio Ribeiro é o segundo elemento do plantel da União de Leiria confirmado para a II Liga, depois da divulgação da renovação com o defesa Káká no início da semana.

Entretanto, a SAD de Leiria anunciou que o arranque oficial da época será no sábado, a partir das 10:00, com um treino aberto a adeptos e comunicação social, no Complexo Desportivo da Bidoeira, no concelho de Leiria.