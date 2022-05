Sérgio Machado: "Se achasse que não conseguia manter o Trofense na II Liga não vinha"

Trofense venceu este domingo a Académica e selou a permanência na Liga SABSEG, um ano após ter subido

O treinador do Trofense, Sérgio Machado, rejeitou este domingo abordar o futuro e vincou que o mais importante foi assegurar a manutenção do clube na Liga SABSEG, após três vitórias consecutivas no cargo.

A vitória deste domingo na receção à Académica por 2-1 valeu três pontos preciosos para a turma da Trofa, que garante a continuidade no segundo escalão do futebol português, depois da conquista do Campeonato de Portugal e consequente subida de divisão na temporada passada, sob o comando de Rui Duarte, que ainda orientou a equipa nas primeiras 11 jornadas deste ano.

Depois da passagem de Francisco Chaló - que também venceu os três primeiros encontros -, Sérgio Machado regressou aos bancos desde a saída da Sanjoanense no final da época passada, para assumir o desafio de salvar os trofenses nas últimas quatro jornadas, tendo conquistado três triunfos consecutivos (Varzim, Feirense e Académica).

"Só vim com o objetivo de manter o Trofense na II Liga, se achasse que não conseguia não vinha, seria um passo errado na minha carreira. Aceitei o desafio da estrutura, havia condições para ficar no campeonato, era um risco, mas calculado. Nos anos que tenho como treinador, comecei sempre na pré-época com as equipas, este foi o primeiro em que chego no final, mas o mais importante não é o que consegui, mas o Trofense conseguir manter-se na II Liga", vincou na conferência de imprensa.

O timoneiro fez questão de sublinhar o apoio dos adeptos, referindo que durante "a fase difícil" que a equipa atravessou após 11 jogos sem vitórias, "se não houvesse amor e carinho nestes últimos três jogos, [a permanência] seria muito mais complicada".

Sérgio Machado, que tem contrato até ao final da presente temporada, admitiu não ter pensado no futuro enquanto a permanência no campeonato esteve em disputa.

"O foco era a manutenção do Trofense na II Liga. Não tenho a ambição de ver muito à minha frente, porque sei que o futebol é o momento. Em relação ao futuro, temos jogo no domingo com o Vilafranquense e, depois, a seu tempo, falarei com a estrutura e tomaremos a melhor decisão para o Trofense", apontou.