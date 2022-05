Sérgio Machado: novo contrato depois de atingir o objetivo no Trofense

Treinador assinou um novo vínculo, válido até 2023.

Sérgio Machado renovou até 2023 pelo Trofense, que, em menos de um mês, ajudou a manter na Liga SABSEG, na sequência de três triunfos consecutivos.

"O Clube Desportivo Trofense assegurou a renovação contratual do treinador Sérgio Machado para a próxima temporada. Com a definição da manutenção na II Liga em 2022/23, é tempo de preparar a nova temporada, com a definição e renovação com o treinador, que no percurso no clube assegurou a manutenção de forma brilhante", pode ler-se no comunicado publicado nas redes sociais.

Em 20 de abril, Sérgio Machado rendeu Francisco Chaló para as últimas quatro jornadas do campeonato e comandou os homens Trofa até à permanência ao conquistar três vitórias consecutivas frente ao Varzim (1-0), Feirense (2-1) e Académica (2-1).