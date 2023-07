Sérgio Conceição muda-se para a II Liga após passagem por Portimão

Lateral apresentado como reforço do Feirense.

Sérgio Conceição é reforço do Feirense. O lateral-direito foi anunciado pela SAD esta segunda-feira, depois de na última temporada ter vestido a camisola de Seraing, da Bélgica, e Portimonense.

O jogador de 26 anos, filho do treinador do FC Porto, regista ainda passagens por Felgueiras, Sobrado, Oliveira do Bairro, Espinho, Cesarense, Académica e Estrela da Amadora.

Em Santa Maria da Feira vai vestir a camisola 35 e lutar por um lugar com Diogo Brás.