Sérgio Conceição já marca pelo Feirense

O Feirense venceu um particular contra o Pevidém (3-1), num jogo em que o lateral-direito, Sérgio Conceição , que foi oficializado como reforço esta semana, já se estreou a marcar.

Os médios Rúben Alves, este também cara nova, ex-Sanjoanense e Oche, nigeriano que transitou da época anterior, fizeram os outros golos.

Do lado dos minhotos, que atuam no Campeonato de Portugal, André Ramalho reduziu de livre direto. Até ao arranque da II Liga, que acontece no dia 15, frente à Oliveirense, Ricardo Sousa espera receber mais reforços.