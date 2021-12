Sérgio Conceição decidiu o Estrela da Amadora-Casa Pia com o pai a ver

O Casa Pia não conseguiu capitalizar os desaires de Feirense e Rio Ave e também saiu derrotado na 14.ª jornada da II Liga SABSEG, ao perder na visita ao Estrela da Amadora, por 1-0.

Uma grande penalidade apontada por Sérgio Conceição, aos 10 minutos, fez regressar a equipa da Reboleira às vitórias, após quatro jornadas (dois empates e duas derrotas), subindo ao 10.º lugar, com 19 pontos, enquanto o Casa Pia mantém o segundo posto, com 27, e falhou a liderança provisória, ocupada pelo Benfica B, que ainda não jogou.

Uma falta de Vasco Fernandes sobre Paulinho, dentro de área, ditou cedo a diferença no marcador entre as duas equipas, aos 10 minutos, com o capitão tricolor Sérgio Conceição a enganar o guarda-redes Ricardo Batista na conversão do castigo máximo. Um golo que dedicou ao pai Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, que assistiu ao jogo na Reboleira.

Jogo realizado no Estádio José Gomes, na Amadora.

Estrela da Amadora - Casa Pia, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Sérgio Conceição, 10 minutos (grande penalidade).

Equipas:

- Estrela da Amadora: Gonçalo Tabuaço, Tiago Melo, Anthony Correia, Miguel Lopes (Fabrício, 66), Sérgio Conceição, Aloísio, Mamadou Traoré, Madson, Tipote (Chapi, 61), Paulinho e Diogo Pinto (Reko, 86).

(Suplentes: Nuno Hidalgo, Edu Duarte, Miranda, Reko, Chapi, Miguel Rosa, Bruno Gonçalves e Fabrício).

Treinador: Ricardo Chéu.

- Casa Pia: Ricardo Batista, Zach, Vasco Fernandes (Sanca, 81), Zolotic, Galo (Lucas Soares, 63), Neto (Banjaqui, 63), Nuno Borges (Derick Poloni, 81), Leonardo Lelo (Taira, 81), Jota, Godwin Saviour e João Vieira.

(Suplentes: Lucas Paes, Kelechi, Derick Poloni, Hebert, Taira, Banjaqui, Lucas Soares, Sanca e Camilo).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Miguel Lopes (20), Aloísio (27), Tiago Melo (57) e Banjaqui (64).

Assistência: 2.034 espectadores.