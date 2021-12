Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Golo aos 10 minutos decidiu o jogo

O Estrela da Amadora venceu o Casa Pia, em partida da 14ª jornada da Liga SABSEG, com o golo decisivo a ser marcado por Sérgio Conceição, aos 10 minutos.

Um golo que valeu três pontos e que o filho Sérgio Conceição dedicou a pai Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, que esteve esta noite na Reboleira.

A passagem do técnico portista pelo estádio José Gomes incluiu ainda, já depois do apito final, algumas fotografias com adeptos.

Assista ao golo: