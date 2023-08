Pontaria afinada da Oliveirense no triunfo sobre o Feirense na II Liga

A Oliveirense venceu o Feirense por 3-1, em jogo da primeira jornada da II Liga, disputado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.

A Oliveirense colocou-se em vantagem com os golos de Duarte Duarte (15) e Zé Leite (65), com o Feirense a reduzir já em tempo de compensação numa grande penalidade convertida por Sérgio Conceição (90+3), período em que a equipa de Fábio Pereira sentenciou o triunfo com um golo de Ibrahima (90+5).

Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis

Oliveirense-Feirense: 3-1

Ao intervalo: 1-0

Marcadores:

1-0, Duarte Duarte, 15 minutos.

2-0, Zé Leite, 65.

2-1, Sérgio Conceição, 90+3 (grande penalidade).

3-1, Ibrahima, 90+5.

- Oliveirense: Arthur, Zé Pedro (João Paulo Queiroz, 81), John Kelechi, Casimiro (Gonçalo Negrão, 51), Kazu, Guirassy, Filipe Alves, André Schutte (Schurrle 80), Duarte Duarte (Gadelho, 81), Guilherme e Carter (Zé Leite, 38).

(Suplentes: Macedo, Iago Reis, João Paulo Queiroz, Kazu Miura, Brandão, Vasco Gadelho, Zé Leite, Schurrle e Gonçalo Negrão).

Treinador: Fábio Pereira.

- Feirense: Pedro Mateus, Diogo Brás, Tony, Filipe (Sérgio Conceição, 70), Cláudio Silva (Wellington Manzoli, 61), Lucas Santos (Ndione, 71), Henrique Jocu (João Paredes, 62), Rúben Alves, Oche, Jorge Pereira (Malam Camará, 61) e Dudu.

(Suplentes: Rogério, Wellington Manzoli, Ronaldo Camará, Paredes, Ndione, Sérgio Conceição, Lekan, Castro e Malam Camará)

Treinador: Ricardo Sousa.

Árbitro: Halim Shirzad (AF Santarém).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Cláudio Silva (41), Zé Leite (45+3), Jorge Pereira (52), Rúben Alves (60), Kazu (60), Malam Camará (63), Filipe (68), Wellington Manzoli (73), Gonçalo Negrão (79), Filipe Alves (83) e Brás (90+9).