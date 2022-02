Sérgio Conceição "agarrou nos genitais" e foi expulso no Leixões-E. Amadora

Relatório do árbitro a que O JOGO teve acesso refere que o lateral-direito "provocou" os adeptos do Leixões.

O Leixões-Estrela da Amadora continua a fazer correr tinta e, depois de os amadorenses se terem queixado de insultos racistas para com o jogador Maestro, para além de incidentes com os adeptos do Leixões, relatados pelo delegado da Liga que escreveu terem sido arremessados "dois isqueiros na direção do relvado; o segundo embateu na face do presidente da SAD visitante [André Geraldes]", O JOGO teve acesso ao mesmo relatório que elenca duas expulsões para jogadores do Estrela, após o apito final.

O guarda-redes Gonçalo Tabuaço fez "gestos provocatórios para adeptos afetos ao Leixões, provocando confusão na bancada" e o lateral-direito Sérgio Conceição "agarrou nos genitais quando saía no terreno de jogo em clara provocação a adeptos do clube A [Leixões]", lê-se.