Serginho troca de clube, mas mantém-se na II Liga

Redação com Lusa

Médio Serginho deixa Oliveirense e assina pelo Santa Clara.

O médio Serginho, ex-jogador do Oliveirense, assinou um contrato válido por quatro temporadas com o Santa Clara, anunciou esta segunda-feira o clube açoriano da II Liga.

"A Santa Clara, Açores - Futebol, SAD tem o prazer de anunciar a contratação de Serginho. O médio assina um contrato válido por quatro temporadas, isto é, até final de junho de 2027", adianta a SAD insular em nota de imprensa.

O atleta de 23 anos chega ao Santa Clara depois de ter participado em 39 jogos pelo Oliveirense na II Liga na época passada.

"Estou muito feliz e entusiasmado pela oportunidade de representar o Santa Clara, um clube histórico do futebol português. Trata-se de um passo muito importante na minha carreira e prometo dar o meu máximo para todos juntos atingirmos os objetivos propostos", afirmou o jogador em declarações reproduzidas pelo clube.

Serginho conta ainda com passagens pelo Ponte, Joane, Felgueiras 1932 e pelos escalões de formação do Vitória de Guimarães e do Moreirense.

Para a temporada 2023/24, os açorianos contrataram os médios Serginho, Bruno Almeida (que assinou em definitivo pelo clube), MT (que renovou o empréstimo) e Klismahn, os centrais Luís Rocha, Sidney Lima, Sema Velásquez e Pedro Pacheco e os laterais David Bruno e Miguel Pires.

O Santa Clara vai alinhar na II Liga em 2023/24 sob a liderança do treinador Vasco Matos (ex-adjunto do Casa Pia), após cinco temporadas consecutivas na primeira divisão.